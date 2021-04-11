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Keçiören Belediyesi seraya ilk tohumları attı

Keçiören Belediyesince ilçede bitki ihtiyacının karşılanmasına yönelik Ovacık Mahallesi’ndeki 2 bin 880 metrekarelik seraya ilk tohumlar atıldı.

ANKARA 11.04.2021, 11:44
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Keçiören Belediyesi seraya ilk tohumları attı

Keçiören Belediyesince ilçede bitki ihtiyacının karşılanmasına yönelik Ovacık Mahallesi’ndeki 2 bin 880 metrekarelik seraya ilk tohumlar atıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin bitki ihtiyacını karşılamak için Ovacık Mahallesi’ne kurulan 2 bin 880 metrekare büyüklüğündeki seraya ilk tohum atıldı. Sebze fidesi üretimiyle hizmete başlayan serada çeşitli türde bitki üretimi için çalışmalar

yapılacak.

Çeşitli sebze fidelerini yetiştirmeye başladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ovacık Mahallemize inşa ettiğimiz modern ve akıllı seramıza ilk tohumu attık. Yaz döneminde belediye bostanımızda kullanmak ve çiftçilerimize dağıtmak üzere domates, biber, salatalık, patlıcan, bezelye, nohut, fasulye, barbunya, kavun, karpuz ve kabak gibi birçok sebzenin fidesini seramızda yetiştirmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok ayrıca serada üretilen bitkilerin belediyeye ait park ve bahçelerde kullanılacağını ve bu sayede bitki giderlerinden de tasarruf sağlanacağını kaydetti.
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