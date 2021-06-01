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Keçiören Belediyesi okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması başlattı

Keçiören Belediyesi tarafından, 1 Haziran itibariyle tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçileceğinin duyurulmasının ardından ilçedeki eğitim kurumlarında kapsamlı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

ANKARA 01.06.2021, 15:40
Keçiören Belediyesi okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması başlattı

Keçiören Belediyesi tarafından, 1 Haziran itibariyle tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçileceğinin duyurulmasının ardından ilçedeki eğitim kurumlarında kapsamlı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran itibariyle tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçileceğinin duyurulmasının ardından Keçiören Belediyesi tarafından örgün eğitimin sağlıklı yürütülmesi için ilçede yüz yüze eğitime başlayan 327 resmi ve özel okuldaki derslikleri, lavabo ve ortak alanları dezenfekte etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerine yüz yüze devam edebilmeleri için okullarımızda aralıksız olarak dezenfekte çalışması yapıyoruz. Eğitimlerine yüz yüze devam edecek olan öğrencilerimizin hijyen konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için dezenfeksiyon çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
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