Keçiören Belediyesi meyve bahçesinin kış bakımını tamamladı

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum’da kurulan 17 dönümlük meyve bahçesinin kış bakımı yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karşıyaka’daki 17 dönümlük alanda 660 adet meyve ağacıyla kurulan meyve bahçesinde çapalama çalışması yapılarak donan toprağın havalanması sağlandı. Tüm ağaçlar donma tehlikesine karşı ziraat mühendisleri tarafından incelenirken, incelemeyi yapan yetkililer herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını aktardılar.

“Tarımsal üretimde örnek bir belediyeyiz”

Keçiören Başkanı Turgut Altınok ise Keçiören’de tarımsal üretimi artırmak ve teşvik etmek için örnek bir meyve bahçesi kurduklarını belirterek, “33 dönümlük üzüm bağı, 17 dönümlük meyve bahçesi ve kış bostanımızı kurarak tarımsal üretim noktasında örnek bir belediye olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ankara’nın iklim şartlarına uygun meyve diktik”

Meyve bahçesinde bulunan ağaçların Ankara’nın iklim şartlarına uygun olarak seçildiğini ve dikimi yapılan ağaçların gelişim sürecini hızlı katettiğini söyleyen Başkan Altınok, “Tarımsal üretimi teşvik etmek için kurduğumuz meyve bahçemizde 100 elma, 30 ayva, 30 armut, 50 şeftali, 30 nektarin, 70 vişne, 40 kiraz, 40 kayısı, 50 badem, 145 ceviz, 75 erik ağacı bulunuyor. Her bir ağacımızla tek tek ilgileniyoruz, gelişim sürecini yakından takip ediyoruz. Burada ürettiğimiz ürünlerimizi hem hizmet içi tesislerimizde kullanacağız hem de e-ticaret platformumuz olan Keçikoop üzerinden satışa sunacağız” ifadelerine yer verdi.