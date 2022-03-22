Keçiören Belediyesi Konservatuvarına ödül

“Yılın En Başaralı Belediye Konservatuvarı Sanat Ödülü”ne Keçiören Belediyesi Konservatuvarı layık görüldü.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Kızılcahamam kampında düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nde “Yılın En Başaralı Belediye Konservatuvarı Sanat Ödülü”ne Keçiören Belediyesi Konservatuvarı layık görüldü. Bu kapsamda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin elinden aldı.

Keçiören’de kültür ve sanata dair birçok alanda başarılı işlere imza attıklarını belirten Başkan Altınok, “Kızılcahamam’da; Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, MKYK Üyelerimiz ve teşkilatımızla birlikte gerçekleşen Kültür Sanat Kongresi’nde, Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki’den konservatuvar çalışmalarımız sebebiyle ödülümüzü aldık. Tüm belediyelerimizi çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Keçiören’de yeni kültür merkezleri inşa ediyoruz; sanata, spora, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkan birçok işe imza atıyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarında gitar, kanun, yan flüt, ney, bağlama, ut, keman, çocuk korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve Halk Oyunları olmak üzere toplam 12 branşta eğitimler veriliyor. İlçedeki, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde alanında uzman eğitmenlerle devam eden derslerde hem eğitim yapılıyor hem de eğlenceli anlar yaşanıyor. Genç yaşlı tüm vatandaşların katılım sağladığı konservatuvarın sahne performansları ise halka açık ücretsiz konserlere sahne oluyor.