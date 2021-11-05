Keçiören Belediyesi Kent Konseyi’nde başkan yeniden Hayrettin Hasgül

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi 2. Olağan Seçimli Kongresi’nde 82 üyenin oy birliği ile yeniden başkanlığa Dede Hayrettin Hasgül seçildi. Kongrede aynı zamanda yürütme kurulu üyeleri de belirlendi.

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi 2. Olağan Seçimli Kongresi, ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde gerçekleştirildi. 82 üyenin bulunduğu genel kurulda Dede Hayrettin Hasgül oy birliğiyle ikinci kez başkanlığa seçildi. Kongrede aynı zamanda başkanla birlikte 36 üyeden oluşan yürütme kurulu da belirlendi. Kongreye Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve kadın meclisi üyeleri de katıldı.

“Kent Konseyi belediyeler için oldukça önemlidir”

Kent Konseyi’nin belediyeler için önemini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Düşüncemiz, partimiz, ideolojimiz ne olursa olsun bugün bu kongrede ortaya çıkan çoğulcu ve birleştirici fotoğraf beni çok mutlu etti. Yeni seçilen başkan ve genel kurul üyelerini tebrik ediyorum. Kent Konseyi belediyeler için oldukça önemlidir. Kent Konseyi’nin amacı şehri ve kenti el ele yönetmektir. Çünkü vatandaşın 5 yıllığına belediye başkanını seçip ‘ne yapıyorsa yapsın’ deme devri kapanmıştır. Vatandaşımız yaşadığı kentle ilgili sıkıntıları tüm mecraları kullanarak iletmelidir. Üniversite, lise demeden sokakta, evde her yerde teşkilatlanıp, vatandaşımızın ne sıkıntısı varsa öğrenip anında müdahale etme noktasında konseyimiz faydalı işler yaptı. Bundan sonra da birlikte el ele herkesi dinleyerek doğru olan ne ise onu yapacağız” dedi.