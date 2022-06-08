Keçiören Belediyesi ilçeyi baştan aşağı temizliyor

Başkentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış Keçiören’de birçok bina ve iş yerinin sular altında kalmasına neden oldu. Sağanak yağışa trafikte yakalanan araç sahipleri ve yayalar da zor anlar yaşadı.

Yağmurun dinmesiyle birlikte Keçiören Belediyesi ekipleri hasar gören yol, iş yeri ve binalarda temizlik çalışması başlattı. Gece geç saatlerden sabaha kadar sürdürülen çalışmalarla su altında kalan bodrum katları temizlendi, yollarda biriken kum ve çakıl ise süpürüldü.

“Ders almalıyız”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin sorumluluk alanı içinde ve dışında kalan tüm bölgelerde vatandaşa el uzattıklarını aktararak, “Ankara’mız için zor bir gündü. Evleri, iş yerlerini su bastı, istinat duvarları çöktü. Bu hadiselerden ders almalıyız. Özellikle de Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırımına derhal ağırlık verilmelidir. Geceyi cadde, sokak, ev ve iş yerlerinde temizlik yaparak geçirdik. Yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, her zaman yanlarındayız” dedi.

Yaptığı açıklamada kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu da vurgulayan Altınok şunları aktardı:

“Kentsel dönüşüm projemizin ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Dün bir can kaybı olmadı, ama önlem alınmazsa yarın ne olacağını bilemeyiz, maddi ve manevi kayıpların önüne geçemeyiz. Kentsel dönüşüm insan sağlığı için çok önemli. Eskiyen binalarda vatandaşlarımızın ne olacağı belli değil. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanı kentsel dönüşüm planlarımızı engellemeyi bırakmalı. İnsanlarımızın huzur içinde, güvenle yaşayabileceği bir şehir için yaptığımız planlara engel değil destek olmalıdır. Biz asla engel olmuyor, bütün hizmetlerde gereken desteği veriyoruz. Belediye başkanları şehrin gününü değil geleceğini yönetir. Bugün ve gelecekte, her türlü felakette veballeri ve sorumlulukları vardır. İnşallah bu tür sıkıntıları bir daha yaşamayız, tedbiri alacağız, takdir yüce Allah’ın.”