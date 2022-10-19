Keçiören Belediyesi engelli bireyleri Mersin kampına götürdü

Keçiören Belediyesi, sosyal ve kültürel aktivitelerinin artması adına farklı engel gruplarından bireyleri Mersin Gençlik Kampı’na götürdü

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi bünyesindeki 31 engelli birey ve 30 refakatçi, Mersin’in Silifke ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı’na katıldı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracığıyla düzenlenen gezide engelli vatandaşlar 4 gün boyunca spor, sanat, sosyal ve kültürel birçok etkinliğe katıldı.

Farklı engel gruplarından bireylerin sosyal hayata katılımı için sosyal ve kültürel aktivite çeşitliliğini artırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara daha keyifli bir hayat sunmak için belediyemiz tarafından yapılan hizmetler 1994’te başlamıştır. Bu tarihten itibaren büyük emeklerle hizmetlerimizi geliştirerek ‘Engelsiz Keçiören’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bizim için bir engellimizin gönlü tüm dünyadan daha zengindir. Onları sosyal hayata ne kadar fazla dâhil edebilirsek biz de o kadar mutlu oluyoruz. Hepsi başımızın tacı. Onlara gönülden destek veren engelli ailelerimiz de başımızın tacı” dedi.

Etkinlik çerçevesinde engelli bireyler, Mersin’in tarihi ve turistlik yerlerinden Cennet Cehennem, Eshab-ı Kehf mağarasını ve doğa güzellikleri gezerken, tantuni gibi birçok yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu.