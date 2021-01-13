Keçiören Belediyesi 2021’in ilk karı için teyakkuzda

Keçiören Belediyesi, kar yağışında yol ve kaldırımların ulaşıma kapanmaması için tüm ekipleriyle birlikte hazır bekliyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Keçiören’de özellikle ilçenin yüksek noktalarında kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Turgut Altınok, "2021’in ilk kar yağışına merhaba diyen ilçemizde vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Ekiplerimiz 24 saat boyunca teyakkuzda bekliyor ve çalışmalarımız 150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 loder yükleyici ve 20 transit tuzlama aracı ile devam ediyor’’ dedi.