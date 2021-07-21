Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kurban kesim alanlarını denetledi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kurban Bayramı’nda 14 semt pazarına kurulan kurban kesim alanlarını denetledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kurban Bayramı’nın ilk gününde ilçenin cadde, sokak ve parklarında vatandaşla bayramlaştı. Altınok esnaf, taksici, polis ve sağlık çalışanlarını görev noktalarında ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Kurban kesim alanındaki vatandaşlara kolonya, dezenfektan ve maske dağıtan Altınok çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Mesai mefhumu gözetmeksizin bayram boyunca çalışmalarına devam edeceğini belirten Başkan Altınok, “Bizim için en büyük makam vatandaşlarımızın yanıdır. Onların taleplerini dinleyerek isteklerini yerine getirmek bizim için büyük bahtiyarlık kaynağıdır. Mübarek Kurban Bayramı’nda uzaktan da olsa vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz, gönüller alıp, gönüller yapıyoruz. Keçiörenlilerin, Ankaralıların ve milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyor, sağlıklı, nice güzel bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Altınok’un bayram namazı ile başlayan mesaisi gece geç saatlere kadar devam etti.