Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan yeni nesil semt pazarına denetleme

Ankara Keçiören’de yapımı devam eden Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi inşaatına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok denetimlerde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Sancaktepe Mahallesi’nde yapımı devam eden Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi inşaatında denetimlerde bulundu. Altınok, tesisin çatasında yer alacak güneş enerjisi panelleriyle elektrik üreterek kendine yetebilen özelliğiyle örnek olacağını söyledi.

Buradaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Altınok, “Güneş enerjisi ile elektrik üretecek, ısıtma ve soğutma sistemiyle konforlu bir alışveriş imkanı sunacak eserimiz hem kapalı pazar alanı hem de çok amaçlı kültür merkezi olarak hizmet verecek. Vatandaşlarımız yeni nesil semt pazarımızda yazın serin, kışın sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkanı bulacak” ifadelerini kullandı.