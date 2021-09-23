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Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan üniversite öğrencilerine müjde

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, üniversite eğitimi için Ankara’ya gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri belediyeye ait tesislerde misafir etmeye hazır olduklarını açıkladı.

ANKARA 23.09.2021, 11:44
Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan üniversite öğrencilerine müjde

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, üniversite eğitimi için Ankara’ya gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri belediyeye ait tesislerde misafir etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, üniversite eğitimi için Ankara’ya gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri belediyeye ait tesislerde misafir etmeye hazır olduklarını duyurdu. Başkan Altınok sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’da yurtlarda yer bulamayan gençlerimiz bizi arasınlar veya sosyal medyadan bize ulaşsınlar. Belediyemizin sosyal tesislerinde seve seve bu gençlerimizi ağırlamak isteriz. Sokakta kimseyi bırakmayız, herkes bunu böyle bilsin. Yer bulamadım, yurt bulamadım diyenler bize ulaşabilirler. Gençlerimizi sosyal tesislerimizde geçici olarak misafir edeceğiz. Üniversiteyi kazanan gençlerimize başarılar diliyorum. Ülkelerin ve milletlerin geleceği çocuklar ve gençlerdir. Ülkemizi yönetecek gençlerimizin başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini yürekten temenni ediyorum.”

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