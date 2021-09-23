Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan mezun öğrencilere iş müjdesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin mezuniyet törenine katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bölümlerinde başarı gösteren öğrencilere belediyede iş müjdesi verdi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2021 yılı mezuniyet törenine katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü ikincisi Dudu Aktaş ile konuşarak belediyede işe başlatacaklarını, çalışmak istemesi durumunda Peyzaj Mimarlığı Bölümünü birincilikle tamamlayan öğrenciyi de belediye bünyesinde istihdam edebileceklerini duyurdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, mezun öğrenci ve ailelerin katılımıyla yapıldı.

Törende öğrencilere hitaben konuşma yapan Altınok, “Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dekanımız Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar ve emek veren bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Mezun olan gençlerimize başarılar diliyorum, ailelerini kutluyorum. Burada belediyemizi ilgilendiren gençlerimiz de var. Su Ürünleri Bölümü ikincisi Dudu Aktaş kızımızla konuştuk, kendisini belediyemizde istihdam edeceğiz. Peyzaj Mimarlığı Bölüm birincisi gencimiz de eğer iş arıyorsa Keçiören Belediyemizde işe başlatacağız. Gençlerimize hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun. Sevgili gençlerimiz inşallah güzel hizmetlere, hayırlı hizmetlere imza atar” diye konuştu.