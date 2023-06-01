Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan LGS öğrencilerine motivasyon pastası

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler ile bir araya geldi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS sınavr öncesinde belediye bünyesinde ücretsiz eğitim hizmeti veren Tepebaşı Kurs Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Kurs merkezinin toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Altınok, “Ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Kendinize karşı, ailenize karşı, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var. Aranızdan cumhurbaşkanları, doktorlar, milletvekilleri, belediye başkanları çıkacak. Bunları başarmanız için çok çalışmanız lazım. Çalışmadan, terlemeden başarılı olunmaz” dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Altınok, “İlim Çin’de de olsa gidin alın. Dünyaya adaleti getirmiş ecdadın evlatlarıyız. Tarihimizi, kültürümüzü, farklı kültürleri

iyi öğrenin. Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan uzak durun. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Bizler sizleri en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim ışığımızsınız. Sınav günü yaklaştı. Fazla heyecanlanmadan, rehber öğretmenlerinizin tavsiyelerine uyarak sınavınızı başarılı bir şekilde tamamlayın ve bizler de mutlu olalım” ifadelerini kullandı.

Altınok, konuşmasının ardından pasta keserek, öğrencilere başarı dileklerini iletti. Veliler de eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı Altınok’a teşekkür ettiler.