Keçiören Belediye başkanı Altınok’tan Kaymakam Bulut’a teşekkür mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2016’dan bu yana Keçiören Kaymakamlığı görevini yürüten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle Pamukkale Kaymakamlığına atanan Uğur Bulut’a yeni görevinde başarılar diledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2016’dan bu yana Keçiören Kaymakamlığı görevini yürüten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle Pamukkale Kaymakamlığına atanan Uğur Bulut’a yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Altınok, “Pamukkale Kaymakamlığına atanan Keçiören Kaymakamımız Sayın Uğur Bulut’a yeni görev yerinde başarılar diliyorum. 5 yıl boyunca Keçiören’imize sunduğu hizmetlerden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Gönülden inanıyorum ki Pamukkale’ye de aynı güzellikte hizmetler edecek ve aynı başarıyı orada da gösterecektir. Keçiören Kaymakamı olarak atanan Sayın Mehmet Akçay’ı da tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum” dedi.