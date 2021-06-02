Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan gençlere: “İkbalimiz ve istikbalimiz sizlersiniz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyesi bünyesinde staj yapan Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin her birinin Türk Bayrağı olduğunu belirterek, “İkbalimiz ve istikbalimiz sizlersiniz. Ülkemizi sizler yöneteceksiniz” ifadelerine yer verdi.

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında Keçiören Belediyesi bünyesinde staj yapan 305 lise öğrencisi için uzman sosyologlar tarafından bilgilendirme programı düzenlendi. Programda, "Sınava Karşı Motivasyon Gücü, Girişimcilik, Krizi Fırsata Çevirme, Hayallerden Hedeflere, İşiniz İş Olmasın ve B Planınız Nedir?" konu başlıkları ele alındı.

Bilgilendirme toplantısının ardından Keçiören Belediyesindeki stajları sona eren öğrencileri selamlayan ve onlara hitaben bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine, dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Dünyada ne varsa yüzde sekseni bizim ülkemizde mevcuttur. Kendinize karşı ailemize karşı devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var. Atatürk ne diyor, ‘Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor.’ Bu anlamda sizler, hayırlı bireyler olarak ülkemizi Atatürk`ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaksınız” ifadelerini kullandı.

Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığı görevine başladığı 1994 yılına da atıfta bulunarak, öğrencilerin başarıya ulaşmaları için hedefleri doğrultusunda koşmaları gerektiğini şu ifadelerle anlattı:

“Turgut Altınok bir Keçiören çocuğudur. Rabbim bizlere Keçiören’e hizmet etmeyi nasip etti. 30 yaşında belediye başkanı oldum. Aday olduğum partinin 6 bin 800 oyu vardı. Belediye başkanlığını kazanmak için ise en az 60 bin oy almak gerekiyordu. Çalışarak, alın teri dökerek 69 bin 220 oy aldık ve Keçiören’e hizmetkâr olduk. Şunu söylemek istiyorum; aday olduktan sonra kazanamazsın, daha gençsin diyerek başarısız olacağımızı düşünenler çoktu. Basın bize yer vermiyordu. Diğer adaylar sürekli basına çıkabiliyordu. Ben de arkadaşlarla toplantı yaptım ve gönüllere gireceğiz, kapı kapı gezeceğiz dedim. Bu sayede başarılı olduk. Burada kendimi anlatmıyorum, kazanma iradesini nasıl ortaya koyduğumuzu anlatıyorum. Hedefleriniz, ülküleriniz olmalı ve bu yolda samimi bir şekilde çalışmalısınız.”