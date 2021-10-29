Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yayımladığı mesajda Türkiye Cumhuriyeti’nin yedi düvele karşı savaşıp küllerinden doğduğunu aktararak, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti küllerinden doğan, küllerinden devleşen, yeniden dirilen, dünyaya diz çöktüren ve istiklalini ilan eden büyük bir cumhuriyettir. Ülkemizin her yeri işgal altındayken, gencecik bir subay, ‘Esaret değil şehadet’ diyerek, ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla milli mücadeleyi başlatıyor. Anadolu’nun her yerinde kurtuluş meşaleleri yakılıyor. Büyük fedakârlıklarla, yüksek iman ve inançla ülkemiz küllerinden doğuyor. Milyonlarca şehidimizin kanı ile aldığımız bu toprakları bizlere vatan yapan başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, tüm şehit ve gazilerimize yüce Rabbim’den rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Cumhuriyetimizin 98’inci yılı kutlu olsun, devletimiz ebed müddet var olsun” dedi.