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Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan bayram mesaisi

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Kurban Bayramı’nda da mesaiye devam etti. Altınok ilçe esnafı ve çalışanların bayramını kutladı.

ANKARA 11.07.2022, 15:00
Keçiören Belediye Başkanı Altınok’tan bayram mesaisi

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Kurban Bayramı’nda da mesaiye devam etti. Altınok ilçe esnafı ve çalışanların bayramını kutladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Kurban Bayramı’nda da çalışmalarına ara vermedi. Bayramın birinci gününden başlayarak ilçenin cadde, sokak ve parklarında vatandaşların bayramını kutlayan Altınok; esnaf, taksici, polis ve sağlık çalışanlarına da görev noktalarında ziyarette bulunarak bayram tebriklerini iletti.

Mesai mefhumu gözetmeksizin bayram boyunca hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen Altınok, “Bizim için en büyük makam vatandaşlarımızın yanıdır. Onların taleplerini dinleyerek isteklerini yerine getirmek bizim için şeref ve bahtiyarlıktır. Mübarek Kurban Bayramında bayramlaşıyor, gönüller alıp, gönüller yapıyoruz. Keçiörenlilerin, Ankaralıların ve milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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