Keçiören Belediye Başkanı Altınok Yaşlılar Günü’nü huzurevinde kutladı

Keçiören Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan huzurevinde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte huzurevi sakinleriyle buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaş almak bir nimettir. Rabbim herkese hayırlı bir şekilde yaşlanmayı nasip etsin. Sizler bizim aksakallılarımızsınız. Sizler ülkemizi inşa edenlerimizsiniz. Devletimize bizlere yaptığınız hizmetlerinizde, ellerinizdeki nasırlarda, saçlarınızdaki aklarda buram buram tecrübe var. Geldiği noktada insanlarımızın kendisinden önce yaşayanlara büyük hizmet borcu ve vefa borcu var. Eski nesiller daha çok sıkıntı çekmiş ve bizlere vatan bırakmışlardır” dedi.

“Ömür dediğin su gibi akıp gidiyor”

Başkan Altınok, yaşlılara konforlu bir yaşam alanı sunan huzurevinin Keçiören Belediyesi için büyük bir şans olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“Biz çok şanslıyız, huzurevimizde analarımız ve babalarımız var. Sizlerin rızasını ve duasını almaktan büyük makam yok. Sizlerin gönlü bütün dünyalardan, bütün bankalardaki dolarlardan, avrolardan daha büyük, daha büyük zenginliktir. Ömür dediğin su gibi akıp gidiyor. Önemli olan gönül eserleri, yürek eserleri bırakmaktır. Sizleri seviyoruz hep söyledim biz şanslı bir belediyeyiz. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, sizlerin üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. Hani denir ya, `Anne ve babanı sırtında hacca bile götürsen of deme.`Anne ve babaya hürmetin tarifi tam da böyledir. Anne ve babanın hakkını kimse ödeyemez. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V) ’Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.’ Anne ve babanın rızasını, gönlünü almayanın iki dünyası perişandır. Burası bir huzurevi olabilir ama bu işi yaparken bir gönül, bir yürek, bir istek olmalı. İşte o zaman huzur olur, yüzler ve gözler güler. Bir yaşlımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Burayı sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankası yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur. Görevimiz bitecek, gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam budur.”

Başkan Altınok, konuşmasını tamamladıktan sonra huzurevi sakinleriyle pasta keserek yaşlılara hediyeler verdi.