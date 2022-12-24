Keçiören Belediye Başkanı Altınok: “Sarıkamış’ta donan yiğitlerin, şehitlerin, kahramanların torunları ve evlatları burada"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘Sarıkamış Şehitleri’ni Anma’ programında yaptığı konuşmada, “Sarıkamış’ta donan yiğitlerin, şehitlerin, kahramanların torunları ve evlatları burada. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Şairimizin de söylediği gibi "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından ‘Sarıkamış Şehitleri’ni Anma’ programı düzenlendi. Program çerçevesinde Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı güzergahındaki ‘Sarıkamış Şehitleri’ sokağının açılış töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Kalaba Kent Meydanı’nda bulunan Sarıkamış Şehitleri Anıtı’na yürüyüş gerçekleştirilerek anıta dualar ile karanfil bırakıldı.

Sarıkamış Şehitleri Anıtı önünde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden anma programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sarıkamış’ta donan yiğitlerin, şehitlerin, kahramanların torunları ve evlatlarının burada olduğunu belirterek, “Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Şairimizin de söylediği gibi ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ Seve seve vatanımız, devletimiz, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz uğruna hiç korkmadan mermilerin üzerine koşan yiğitlerimizi ve şehitlerimizi kar kış demeden donarım, üşürüm demeden beyaz karda ölüme koşan Sarıkamış yiğitlerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

“Kars, Ardahan ve Iğdır kapımızdır, namusumuzdur, sınırımızdır”

Atatürk’ün Ankara’ya girişinin 103. yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatan Belediye Başkanı Altınok, “Sarıkamış şehitlerimiz, ondan sonra dünyadaki haritanın değişmesi ve Sarıkamış çok önemlidir. Hep söylüyoruz. Kars, Ardahan, Iğdır kapımızdır, namusumuzdur, sınırımızdır. Orası varsa burası vardır. Orası rahat ise İstanbul ve Türkiye rahattır. 27 Aralık 1919’da Atatürk, Ankara’ya geldiğinde İstiklal Savaşı’nın merkezi Keçiören’e geliyor. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bütün milli mücadele kahramanlarımız, şehitlerimizi bize bu cennet vatanı bırakan bütün yiğitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

“Bu vatan şehitlerin kanıyla çizilmiş olan bir vatan”

Türkiye’nin kolay bir şekilde elde edilemediğini belirten Belediye Başkanı Altınok, “Bu vatan şehitlerin kanıyla çizilmiş olan bir vatan. Onun için vatanımıza, devletimize, ülkemize, istikbalimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. İnanıyoruz ki daha güçlü bir Türkiye daha büyük bir Türkiye ve gücü, savaş uçağı, savaş gemisi, 6 bin kilometre füzesi ile 70 kilometrelik roketi olan bir Türkiye olacağız” dedi.

Programa, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra 27. Dönem Ankara Milletvekili Orhan Yegin, 21. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekili Orhan Karadaş, İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı Torun Mengüloğlu, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Belediye Meclis Üyesi Ali Turgut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.