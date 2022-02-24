Keçiören Belediye Başkanı Altınok, İlçe Gençlik Meclisi Kurultayına katıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi 2. Olağan Seçimli Kongresi’ne katıldı. Altınok, "Ufkunuz, hayalleriniz, hedefleriniz büyük olsun, inanırsanız başarırsınız" dedi.

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi 2. Olağan Seçimli Kongresi, Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katımıyla Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Gençlik Meclisi Başkanlığına ikinci kez Ömer Cihat Mert seçilirken, 65 kişiden oluşan yürütme kurulu üyeleri de belirlendi. Başkan Altınok Gençlik Meclisi Başkanını ve üyelerini tebrik ederek onlarla istişare içinde yeni projelere imza atacaklarını dile getirdi.

“Ufkunuz, hayalleriniz, hedefleriniz büyük olsun”

Konuşmasında geçlere bir dizi tavsiyelerde bulunan ve Türkiye’nin dünyada söz sahibi bir ülke olduğunun da altını çizen Altınok, “Ufkunuz, hayalleriniz, hedefleriniz büyük olsun, inanırsanız başarırsınız. Yarınlar bugünden daha iyi olacak. Tüm dünya pandemi tünelinden geçiyor, biz de geçiyoruz. Türkiye bugün dünyada sesi gür çıkan, ayakları üzerinde duran, hakkını ve hukukunu savunan bir ülkedir. Önemli bir savunma sanayiine sahibiz. Tankımızı İsrail üretiyordu. Heronlar vardı, paramızla bize vermiyorlardı. Şimdi İHA -SİHA üretiyor ve satıyoruz. Savaş gemimiz yoktu. Füzemiz, deniz altımız, silahlarımız yoktu. Şu an bunların yüzde 95’ini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlik Meclisi Kongresi’ne ayrıca Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Melahat Demirbilek ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.