Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Avrupa şampiyonu Melis Tetik’i misafir etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘9. Turkish Open 2022 Şampiyonası’ 63 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Bağlumsporlu tekvandocu Melis Tetik’i makamında misafir etti. Altınok, Keçiören’deki özel bir okulda eğitim gören Tetik’i ve antrenörlerini tebrik ederek Keçiören’de spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Keçiören’deki spor yatırımlarının ve tesisleşmenin artmasıyla birlikte uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını dalgalandıran şampiyonların sayısının da arttığını belirten Altınok, “Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını şehrimizden çıkarmak için Keçiören Belediyesi olarak tesisleşme anlamında büyük yatırımlar yapıyoruz. Türkiye en çok spor tesisi yapılan dönemi yaşıyor. Biz de 2021 yılında 80 milyon TL’lik spor yatırımı yaptık. Spor yatırımlarımıza destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Türkiye ve dünya şampiyonlarını inşallah Keçiören’imizden çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.