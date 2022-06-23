KazanBelNet Ankara’ya açıldı

Kahramankazan Belediyesince Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren ve ilçesinde 4 bin aboneye ulaşan KazanBelNet şirketi, Kahramankazan’ın ardından Ankara kent merkezinde de hizmet vermeye başladı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki internet alt yapısının yetersiz olduğu noktalarda yaşanan şikayetler üzerine ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için harekete geçerek, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veren KazanBelNet şirketi kuruldu.

Şirket, internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veriyor. KazanBelNet, internet erişimi için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Şirkette görev yapan teknik personeller eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için bir çağrı merkezi de kuruldu. Ayrıca yazılım ofisini de kuran şirket, kendi orijinal yazılımını hazırladı. KazanBelNet, ilçede internet alt yapısı olmayan dış mahalleler (köyler) de dahil en ücra noktalarda bile vatandaşlara internet erişimi hizmeti veriyor. KazanBelNet, bireysel kullanıcıların yanı sıra, Türkiye’nin en önemli sanayi kümelenmelerinden biri olan ilçe sınırlarındaki Saray bölgesinde bulunan fabrika ve sanayi kuruluşlarına da "metro internet" hizmeti sunuyor. Bu hizmet sayesinde internet alt yapısındaki yetersizlik nedeniyle sorun yaşayan sanayicilerin yüzü gülüyor. Kurulmasının ardından ilçede 4 bin aboneye ulaşan KazanBelNet, Kahramankazan’ın ardından Ankara kent merkezinde de hizmet vermeye başladı.