’KazanBelBeton’ ticari yolculuğuna başladı

Ankara Kahramankazan Belediyesi’nin hizmet ve projelerinde kullanacağı beton ve beton ürünlerini ürettiği ’KazanBelBeton’ şirketinin açılışı gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesi’nin hizmet ve projelerinde kullanacağı, ayrıca piyasaya da satacağı beton ve beton ürünlerini ürettiği KazanBelBeton şirketinin açılışı gerçekleştirildi. KazanBelBeton ticari hayatına 50 milyon Türk Lirası yaptığı ilk satış protokolüyle başladı. Kahramankazan Belediyesi böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda burada ürettiği ürünleri piyasaya da satarak gelir sağlıyor ve istihdam alanı oluşturuyor.

Yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği üretim odaklı uygulamalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi’nce kurulan KazanBelBeton şirketinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. KazanBelBeton tesislerindeki törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ve Orhan Yeğin, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Hem gelir hem tasarruf hem de istihdam

KazanBelBeton, belediyenin hayata geçireceği hizmet ve projelerde kullandığı beton ve beton ürünlerini kendisi üretiyor. Belediyeye ait 22 dönümlük arazi üzerine kurulan KazanBelBeton tesislerinde şimdilik saatte 120 metreküplük beton üretimi yapılıyor. KazanBelBeton’un üretim kapasitesinin önümüzdeki süreçte artırılması hedefleniyor. Üretilen betonların taşındığı 5 adet mikser aracı ile bu betonların dökümünde kullanılan 1 adet pompa aracı da KazanBelBeton’un araç parkında yer alıyor. Üretim kapasitesine göre bu araç parkının da önümüzdeki süreçte genişletilmesi amaçlanıyor. KazanBelBeton’da önümüzdeki günlerde beton parke ve beton asfalt imalatı da yapılması için çalışmalar sürüyor. Kahramankazan Belediyesi, burada ürettiği betonu kendi proje ve hizmetlerinde kullandığı gibi piyasaya da satıyor. Belediye böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda burada ürettiği ürünleri piyasaya da satarak belediyeye gelir sağlamış oluyor. Şimdilik 30’a yakın personelin görev yaptığı KazanBelBeton istihdama da katkı sunuyor.

“Belediye bütçesinin üzerinde gelir sağlayacağız”

Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada, belediyelerine gelir getiren örnek projelere imza attıklarını belirterek, yalnızca para harcayan değil, aynı zamanda para da kazanan bir belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Oğuz, “Daha önce de Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı veren KazanBelNet şirketini kurmuştuk. Hamdolsun internet şirketimiz hem istihdam sağlıyor hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. Şimdi de kendi betonumuzu ürettiğimiz KazanBelBeton’un açılışını bugün yaptık. KazanBelBeton ile yine hem istihdam sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de belediyemize gelir getiriyoruz” diye konuştu.

Belediyelerinin yıllık bütçesinin 160 milyon Türk Lirası olduğunu söyleyen Oğuz, KazanBelNet ve KazanBelBeton’la bu yıl içinde belediyelerinin bütçesinin üzerinde bir gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Oğuz ayrıca, yaptıkları çalışmalara ilişkin davetlilere bir de sunum yaptı.

Milletvekilleri İşler ve Yeğin de, böylesine anlamlı projeleri hayata geçirdiği için Başkan Oğuz’u tebrik ederek, KazanBelBeton’un hayırlı olması temennisinde bulundu.

50 milyon Türk Liralık protokol imzalandı

KazanBelBeton, ticari hayatına imzaladığı ilk satış protokolüyle başladı. Şirket, ilk işinde 5 farklı firmaya toplamda 50 milyon Türk Liralık beton satışı gerçekleştirdi. Satış protokolü firma temsilcileri ve KazanBelBeton yetkilileri arasında törenle imzalandı.