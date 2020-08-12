Kaymakam Sırmalı ve Başkan Köse’den korona virüs denetimi
MAMAK KAYMAKAMI ALİ SIRMALI VE MAMAK BELEDİYE BAŞKANI MURAT KÖSE, TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KORONA VİRÜSÜ DENETİMLERİ KAPSAMINDA SAHAYA İNEREK DENETİME ÇIKTI.
Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ikincisi gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında sahaya inerek denetime çıktı.
Zabıta, emniyet, jandarma, ilçe tarım ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde; hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin denetimler yaptı. Denetimlerde vatandaşlar, kurallara uyulması konusunda uyarıldı. Yeşilbayır Sağduyu Caddesi’nde gerçekleştirilen denetim kapsamında Kaymakam Ali Sırmalı ve Başkan Murat Köse, iş yerlerini tek tek gezerek, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu. Esnafa ve vatandaşlara da maske dağıttı. Korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda esnafa ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan Kaymakam Sırmalı, uygulanan tedbirlerin devam edeceğini, kişilere gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldığını, kurallara uymamakta ısrar edenlere de gerekli cezai işlem uygulanacağını söyledi.
Kurallara uyalım
Tüm ekiplerin sahada denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Köse de, "Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Mamak’ta da gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır” dedi.
|İmsak
|04:26
|Güneş
|06:04
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:04
|Akşam
|20:14
|Yatsı
|21:46
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25