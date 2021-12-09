Kassanov, Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kassanov, misafirperliği için Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "DATÜB 4. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ahıskalı kardeşlerimize haklı davalarında destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.