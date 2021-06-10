banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Kartaltepe yeni yüzüyle piknikçileri bekliyor

Keçiören Ovacık’ta hizmet veren Kartaltepe Mesire Alanı’nın yenilendiğini ve vatandaşları daha yeşil bir ortamda misafir edeceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Piknik alanı, park, gölet, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştirdiğimiz Kartaltepe Mesire Alanı’na 40 adet yeni kamelya ve barbekü kurduk. Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşımıza konforlu bir ortam sunmak için çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da tamamladık” dedi.

ANKARA 10.06.2021, 12:21
Kartaltepe yeni yüzüyle piknikçileri bekliyor

Keçiören Ovacık’ta hizmet veren Kartaltepe Mesire Alanı’nın yenilendiğini ve vatandaşları daha yeşil bir ortamda misafir edeceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Piknik alanı, park, gölet, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştirdiğimiz Kartaltepe Mesire Alanı’na 40 adet yeni kamelya ve barbekü kurduk. Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşımıza konforlu bir ortam sunmak için çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da tamamladık” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı hem ağaçlandırma hem de peyzaj çalışlarıyla estetik bir görünüme kavuşturuldu. Piknikçilerin özellikle hafta sonları için vazgeçilmez mekânlarından biri olan mesire alanına yeni kamelya ve barbeküler kurularak piknik yapılacak alanlar genişletildi. Bu kapsamda mesire alanına 40 adet kamelya ve 40 adet barbekü kuruldu. Ayrıca kamelyaların ve mesire alanının genel aydınlatma sistemi de yenilendi.

En uzun dağ kızağı burada

Türkiye’nin en uzun dağ kızağı parkının Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nda bulunduğunu hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Ovacık bölgesini yeşil bir vaha görünümüne kavuşturmaya başladık. Çevre yolunun üstü ve altı olarak düşündüğümüzde buraları ağaçlandırıyoruz. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü ve sporunu rahatlıkla yapacak. Park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip geliştirdik. Bu tür hizmetler şehrimiz ve Başkentimiz için önemli bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
açık