Karne hediyeleri Ülkü Ocakları’ndan

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yarıyıl tatilinde takdir ve teşekkür alan öğrencilere müjde verdi. Yıldırım, öğrencilere karne hediyesi olarak yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan ’Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı Odak2023’ü hediye edeceklerini duyurdu.

Ülkü Ocakları olarak 50 bin adet Odak2023 dağıtacaklarını belirten Genel Başkan Yıldırım, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi adına Türk gençliğine karne hediyesi olarak Odak2023 dağıtacağız. Gençlerimiz karne hediyelerini kendilerine en yakın Ülkü Ocakları’na giderek temin edebilirler’’ dedi.

Odak2023 ile ilgili bilgi veren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım:, "Odak2023, okuma hızını artıran, odaklanma seviyelerini yükselten ve Türk gençliğine sınavlarında başarı sağlayan yapay zeka teknolojisi ile üretilmiş bir eğitim programıdır’’ ifadelerini kullandı.

Odak2023 kullanan öğrencilerin derslerinde, lise ve üniversiteye giriş sınavlarında üstün başarı sağladıklarını dile getiren Başkan Yıldırım, gençlerden bu sene de büyük başarılar beklediklerini belirtti.