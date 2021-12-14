Karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı

Kahramankazan Belediyesi, hafta içinde etkili olması beklenen kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. 7/24 esasına göre görev başında olacak belediye ekipleri, kar yağışı, don ve buzlanma riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Kahramankazan Belediyesi, başkentte hafta içinde yağması beklenen kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklarla etkin şekilde mücadele etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek. Ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanları ile Kahramankazan cadde ve sokaklarında karla mücadele edecek. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenleri sürekli olarak temizleyecek. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışacak. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf edecek. Yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek verecek olan ekipler, yolları buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacak.

"Alarma geçtik"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin karla mücadele için alarma geçtiğini belirterek, “Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecek. Ara sokaklar da dahil olmak üzere tüm yollarımız ve kaldırımlarımız temizlenecek ve açık hale gelecek. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için görevimizin başında olacağız” dedi.