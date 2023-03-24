"Kariyer 2030 WEB3 Teknolojileri" etkinliğine büyük ilgi

Mamak Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü markası Mamak Füzyon bünyesinde "Kariyer 2030 Web3 Teknolojileri" etkinliği düzenlendi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kariyer 2030 Web3 Teknolojileri etkinliğine lise öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Öğrencilerin kariyer odaklı olarak gelişen teknoloji ve meslek gruplarına vizyoner bir bakış açısıyla bakmalarını ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler birçok konuda bilgilenme fırsatı buldu. Web3 teknolojileri alanında uzman eğitmenler, öğrencilere Web3 teknolojilerine giriş, Web3 topluluk ekosistemleri, yapay zeka, Web3 dünyasının deneyimleri, sosyal medya, Metaverse, Network eğitimleri verdi.

Web3’e giriş konusunu Web3 Teknolojileri Derneği Başkanı Buğra Ayan, Web3 uygulamalarını Elif Hilal Umucu, Web3 ve sosyal medya konusunu Phaver Topluluk ve Pazarlama Yöneticisi Ali Tıknazoğlu, Metaverse ve Web 3 konusunu Al& Metaverse Developer Ecehan Yıldırım, Web3 topluluk ekosistemi ve network konusunu Etkin Kampüs & Blockhain Event Centre Kurucusu Güney Sevindik ile Chief Marketing Officer Ozan Türkoğlu ve Web3 dünyası deneyimleri konusunu Bora Özdek sundu. Mamak Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü Mamak Füzyon ekibi, block zincir ve Web3 teknolojileri ile ilgili eğitimlerin devam edeceğini duyurdu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de gençlerle birlikte 2030 Kariyer Web3 Teknolojileri etkinliğini izleyenler arasındaydı. Başkan Köse, “Bilim ve teknolojide her gün yeni bir değişim ve gelişim yaşanıyor. Aslında gençlerimize gelişen teknolojiyi, geleceği anlatmak, onların bakış açılarını geliştirmek bizim amacımız. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğümüz vasıtası ile Mamak Füzyon’u kurduk. Her konuda gençlerimizin yanındayız. Çünkü gelecek sizsiniz” dedi.