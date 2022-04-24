Karavancılar Göksu Parkı’nda iftarda buluştu

Başkentte bir grup karavancı Göksu Parkı’nda buluşarak iftarını açtı.

Aralarında çekme ve motokaravanların bulunduğu yaklaşık 80 kişilik karavan ekibi Ankara Göksu Parkı’nda buluştu. Karavanlarında pişirdikleri yemekler ile iftarlarını açan Karavan Dostluğu grubu üyeleri, iftar sonrasında eğlenmeye devam etti.

Sosyal medyadaki takipçilerimizle kamp organizasyonları yaptıklarını aktaran Kamp Dostluğu Başkanı İsmail Akdağ, “Bugün de Göksu Parkı’nda karavancılar olarak bir araya geldik. İftar soframıza insanlar evlerinde ne yaptıysa onları getirdi. 23 Nisan olması dolayısıyla da çocukların eğlenmesi için ses sistemi kurduk, iftar sonrası eğlence faslı yapacağız” dedi.

Yaklaşık 80 kişi ile iftarda buluştuklarını belirten Akdağ, sosyal medya üzerinden takipçilerine “Kamp Sandalyeni Kap Gel” mesajı yayınladıklarını ve karavanı olan olmayan herkesin katıldığını söyledi.

“Ankara’da deniz olmadığı için yeşil alanlarda buluşuyoruz”

Kendisinin karavancı ve kampçı olduğunu vurgulayan Halil Bakan, “Ailecek iftar yemeğine geldik. Burada çok güzel bir ortam var. Doğayı ve özgür olmayı sevdiğimiz için bu tarz etkinlikleri seviyoruz. Ankara’da deniz olmadığı için yeşil alanlarda buluşuyoruz” diye konuştu.