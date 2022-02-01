Kar altında doğal yaşam

Ankara’da etkili olan kar yağışı Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’ndaki canlılarla birlikte renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Botanik Bahçesi içinde yer alan ve yüzlerce canlıya ev sahipliği yapan parktaki canlılar, kar altındaki halleriyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Onlarca türden canlıya ev sahipliği yapan Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, ailelerin ve çocukların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyenler Doğal Yaşam Parkı’nda; keçi, tavuk, eşek, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlıyı görme fırsatı buluyor.

“Stresli yaşamdan bir nebze de olsa uzaklaşıyorlar”

Yaz-kış ziyarete açık olan Doğal Yaşam Parkı’nda ailelerin ve çocukların stresten uzaklaşma fırsatı bulduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımız ve çocuklarımız, yenileyerek hizmete sunduğumuz Doğal Yaşam Parkı’mıza gelerek stresli yaşamdan bir nebze de olsa uzaklaşıyorlar. Karın yağmasıyla birlikte de beyazın ve canlılarımızın güzelliği keyifli bir seyir ortamı sunuyor. Çocuklarımız burada doğal yaşamı ve hiç görmedikleri canlıları tanıma fırsatı buluyorlar” dedi.