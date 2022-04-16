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Kanseri yenen koro, hastalıkla mücadele edenlere ilaç oluyor

Ankara Altındağ Belediyesi Klasik Türk Müziği korosu, dertlere derman oluyor. Koro sayesinde kanseri yenen ve mücadele için güç kazanan koro üyeleri, bu hastalıkla mücadele eden herkese örnek oluyor.

ANKARA 16.04.2022, 10:39
Kanseri yenen koro, hastalıkla mücadele edenlere ilaç oluyor

Ankara Altındağ Belediyesi Klasik Türk Müziği korosu, dertlere derman oluyor. Koro sayesinde kanseri yenen ve mücadele için güç kazanan koro üyeleri, bu hastalıkla mücadele eden herkese örnek oluyor.

Şef Cengiz Taşkent yönetimindeki Altındağ Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, neşesi ve azmiyle büyük beğeni topluyor. Koro sayesinde yıllarca mücadele ettiği kanser hastalığını yenen ve hastalıkla mücadele sürecinde güç kazanan koro üyeleri, koroda geçirdikleri saatler ve arkadaşlarının desteği sayesinde “Artık kanserden korkmuyoruz” diyor.

“Bu koro benim ilacım”

Kanseri bugüne kadar 2 kez yenen 65 yaşındaki Altındağ Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu üyesi Gülten Demirkazık, “Bu koro benim ilacım, benim hayata bağlanma sebebim” dedi. Demirkazık hastalığıyla mücadele sürecini şu sözlerle anlattı: “14-15 yıldır bu koroda şarkı söylüyordum. 2007 yılında göğüs kanseri teşhisi kondu. Kanseri burada kendimi oyalayarak, moral depolayarak yenmeyi başardım. Sonra eşim vefat etti, onun acısını yaşadım. Ama yine bu koro sayesinde, arkadaşlarımın desteği sayesinde hayata tutundum, hiç pes etmedim. 2017 yılında kolon kanseri teşhisi kondu. Tedavi süreci, ameliyatlar, terapiler, ilaçlar beni çok yorsa da bu koroya olan bağlılığımdan hiç vazgeçmedim. Ara vermek zorunda kaldığım zamanlar oldu ama kendimi iyi hissettiğim her zaman koroya gelip şarkı söyleyerek motive oldum. Arkadaşlarım, hocamız en zor süreçlerimde hep yanımdaydı, bana destek oldular. Bu koro sayesinde, müzik sayesinde hastalığı bir kez daha yendim. Burası benim ilacım oldu. Kendimi iyi hissettirdi ve bana güç verdi. Bu hastalıkla mücadele eden herkese böyle bir uğraş edinmelerini ve hayata daha sıkı bağlanmalarını tavsiye ediyorum. Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı’ya da verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

“Şarkı söyleyerek iyileştim”

Küçüklüğünden beri müziğe ilgisi olduğunu söyleyen Aydın, yaklaşık 15 yıldır Altındağ Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu’nda şarkı söylüyor. Tüm konserlere de katılan Aydın’ı, 4 yıl evvel konulan göğüs kanseri teşhisi bile koro sevgisinden alıkoyamadı. Aydın, “4 yıl evvel hastalığım nedeniyle ameliyat oldum, zor zamanlar geçirdim. Hastalığımın ilk zamanlarında çok içime kapanmıştım. Burası bana ilaç gibi geldi. Şarkı söyleyerek, konserlere katılarak, arkadaşlarımın ve hocamızın destekleriyle iyileştim. Çalışmalarımızın olduğu günleri iple çekiyorum. Hastalıklarla mücadele eden herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sevgi dolu bir aileyiz”

Altındağ Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu’nu çalıştıran şef Cengiz Taşkent ise koro üyeleriyle artık bir aile gibi olduklarının altını çizdi. Koro üyeleriyle yıllardır birlikte olduklarını ve birbirlerine her konuda destek olduklarını belirten Taşkent, “Koromuzdaki birlik ve beraberliğimiz, sevgimiz ve neşemiz ilaç gibi. Birbirimizin zor zamanlarında en büyük destekçisi oluyoruz. Hastalıklarla mücadele eden koro üyelerimizin elini hiç bırakmıyoruz, onlara moral ve motivasyon desteği veriyoruz. Mücadeleyi yenmeleri ve iyileşip tekrar aramıza dönmeleri bizi çok mutlu ediyor” dedi.

“Neşe, sevgi ve umudun adresi”

Altındağ Belediyesi korolarını hiçbir konserlerinde yalnız bırakmadığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Balcı, “Belediyemizin koroları her yaştan Altındağlı vatandaşımız için neşenin, sevginin ve umudun adresi. Bu korolar özellikle emekliler tarafından büyük ilgi görüyor. Biliyorum ki bu korolar sayesinde psikolojik olarak güçlenen, büyük acılarını unutan, hastalıklarını yenen ve hayata artık daha fazla umutla bakan değerli Altındağlı hemşehrilerimiz var. Onların bu mutluluğuna ve yaşam sevincine ortak olmak bizi de çok mutlu ediyor” dedi.

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