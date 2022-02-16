Kahramanmaraş’tan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’e teşekkür plaketi

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pursaklar Halk Oyunları Topluluğu’nun Kahramanmaraş’ta düzenlediği gösteri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür plaketi gönderdi.

Pursaklar Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerde muhteşem gösteri ile bölge halkının coşkusuna ortak oldu. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gösteri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür plaketi gönderdi. Teşekkür belgesi hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Çetin, ‘‘Pursaklar Halk Oyunları Topluluğumuz Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinliklerinde halk oyunu gösterisi sergiledi. Gönderdikleri teşekkür belgesi için Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ın kurtuluşu başta olmak üzere ülkemizin bütünlüğü için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum’’ dedi.