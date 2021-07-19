Kahramankazanlı şehitler mezarları başında dualarla anıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kurban Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele sırasında şehit olan Kahramankazanlıları mezarları başında andı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, şehit mezarlarına karanfiller bırakılıp, dualar edildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kurban Bayramı’nda şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmadı. Oğuz, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi ve terörle mücadele sırasında şehit düşen vatandaşların mezarlarını ziyaret etti. Oğuz, burada şehit aileleri ile birlikte şehitler için dua etti. Başkan Oğuz’a eşi Nergiz Oğuz da eşlik etti. Oğuz ve eşi burada şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Oğuz burada onlarla sohbet ederek, acılarını bir kez daha paylaştıklarını ifade etti. Şehitlik ziyaretinde duygu dolu anlar yaşanırken, şehit ailelerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Başkan Oğuz, şehit aileleri ve gazilerle sürekli bir arada olduklarını ve onları hiç yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, “Kıymetli şehit ailelerimizle birlikte bu kahraman kardeşlerimizi mezarları başında anmaktan onur duyuyorum. Bir nebze de olsa, onlara şehit evlatlarının, şehit babalarının yokluklarını hissettirmediysek bu bzim için en büyük mutluluk. Şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimizle büyük bir aile olduk. Bizler de şehit ailelerimizin birer evladıyız. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak az. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.