Kahramankazan’daki okullarda ‘Sıfır Atık’ eğitimleri başladı

Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek olan çevre bilinci ve geri dönüşüm eğitimleri, okullarda verilmeye başlandı.

Okullardaki “Sıfır Atık” eğitimlerine devam eden Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki öğretmenlere eğitimlerin verilmesinin ardından, okullardaki Sıfır Atık eğitimlerine de hız kazandırdı. İlk olarak Atatürk İlkokulunda başlatılan eğitimde; doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda çocukların farkındalık geliştirmeleri ve Sıfır Atık yaklaşımını tanımaları amaçlanıyor. Proje çerçevesinde, çocukların anlayabileceği konular sinevizyon gösterimiyle anlatılıyor. Eğitim zincirine daha sonra Gazi İlkokulu da katılarak öğrencilerin bu konuda gerekli duyarlılığa ve bilince sahip olması için gereken konular anlatıldı. Öğrencilere çevre bilinci, geri dönüşüm, iklim krizi ve daha birçok konuda eğitici bilgiler verildi. Okulun konferans salonunda düzenlenen eğitimde öğrenciler hem eğlenip hem öğrendiler. Programın ardından eğitime katılan öğrencilere kumbara hediye edildi.