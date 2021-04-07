banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz

Kahramankazan’da zabıtadan kaldırımları işgal eden araçlara savaş

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımlara park ederek yaya geçişini engelleyen araçlara karşı savaşını sürdürüyor. Ekipler, kaldırımlara ve yayaların geçişini engelleyen alanlara park edilen araçlara müdahale ederek, yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor.

ANKARA 07.04.2021, 11:20
2
Kahramankazan’da zabıtadan kaldırımları işgal eden araçlara savaş

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımlara park ederek yaya geçişini engelleyen araçlara karşı savaşını sürdürüyor. Ekipler, kaldırımlara ve yayaların geçişini engelleyen alanlara park edilen araçlara müdahale ederek, yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra yaya dostu uygulamalarıyla da dikkati çekiyor. Zabıta ekipleri, kentin ana arterleri başta olmak üzere ilçe genelinde kaldırımlara park ederek yaya geçişini ve hareketliliğini engelleyen araçlara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Kaldırım ve yaya hareketliliğini engelleyen noktalara park eden araçlara müdahale eden ekipler, yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor. Ekipler bu noktalara park eden araç sahiplerine de gerekli uyarıları yapıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, meydanlar başta olmak üzere cadde ve sokaklarda olan yaya hareketliliğinin kentlerin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, ilçelerinde yaptıkları tüm uygulamalarda yayalara öncelik verildiğini söyledi. Oğuz, “Vatandaşlarımızın rahatça yürümeleri ve hareket etmeleri için belediye olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaya dostu bir belediye olarak bu faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz” diye konuştu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
az bulutlu