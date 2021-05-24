Kahramankazan’da yeni hastane için geri sayım

Kahramankazan’da yapım çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanan 150 yataklı ve tam teşeküllü devlet hastanesinin açılışı için geri sayım sürüyor.

Sağlık Bakanlığı ve Kahramankazan Belediyesi arasında yürütülen çalışmalar sonunda ilçeye kazandırılacak olan tam teşekküllü, 150 yatak kapasiteli devlet hastanesinin yapım çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 53 bin metrekarelik alan üzerine kurulan hastanede odalar tek ve çift kişilik olacak. Modern mimari yapısıyla dikkat çeken hastanede son teknoloji tıbbi cihazlar kullanılacak. Hastanede ayrıca otopark ile açık ve kapalı alanlar da yer alıyor. Poliklinikten, fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak olan hastanede toplam poliklinik sayısı ise 61’i bulacak. Bunların arasında birer poliklinik diyalize ve kemoterapiye ayrılacak. Fizik tedavi hizmetleri için de 3 poliklinik ayrılacak. Acil poliklinik sayısı 4, diş polikliniği ise 5 olarak planlanan hastanede endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacak. Hastane 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 7 ameliyathanesi ile hizmet verecek.

“Tamamlandığında ilçemiz sağlık alanında çok önemli bir hizmete ve değere kavuşacak”

Çalışmaları denetleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hastanenin temmuz ayında hizmete girmesinin hedeflendiğini belirtti. Hastane projesini yakından takip eden Başkan Oğuz, çalışmaları yerinde denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Oğuz, Kahramankazan’da bulunan 75 yatak kapasiteli mevcut devlet hastanesinin, 57 bin nüfusa sahip olan ilçelerinde ihtiyaca cevap vermekte zaman zaman zorlandığını ifade ederek, “Yeni hastane tamamlandığında ilçemiz sağlık alanında çok önemli bir hizmete ve değere kavuşacak. Kahramankazanımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kahramankazanımızın modern bir hastaneye kavuşacak olmasından dolayı mutluyuz. Bu hastane yalnızca ilçemiz için değil çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir değer olacak” diye konuştu.