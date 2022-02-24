Kahramankazan’da vatandaşlardan spor kompleksine yoğun ilgi

Kahramankazan Belediyesi’nin içerisinde kapalı yüzme havuzu, spor salonu ve saunanın da bulunduğu spor kompleksi, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kahramankazan Belediyesi’ne ait spor kompleksi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Tesise cüzi bir ücret karşılığında üye olan vatandaşlar, kapalı yüzme havuzu, spor salonu ve sauna gibi hizmetlerden yararlanabiliyor. İlçe halkının ihtiyaçlarını karşılayan tesiste bulunan yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna talep her geçen gün artıyor. Uluslararası kriterlere uygun, hijyenik koşullarda hizmet veren havuzda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere yüzme dersleri de veriliyor. Komplekste havuzun yanı sıra fitness salonu ve sauna hizmeti de sunuluyor. Haftanın 6 günü hizmet verilen komplekste yalnızca pazartesi günleri temizlik yapıldığı için hizmet verilemiyor. Haftanın 6 günü 10.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet verilen komplekse üye olmak isteyenler ise 0312 814 73 05 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

“Tüm Ankaralıları tesisimizden faydalanmaya davet ediyorum”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu hizmeti ilçe halkıyla buluşturdukları için mutlu olduğunu belirterek, “İçerisinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve saunanın da bulunduğu kompleksimiz vatandaşlarımızın yoğun talebiyle karşılaşıyor. Vatandaşlarımız, son derece hijyenik ve modern bir hizmetin sunulduğu bu kompleksin keyfini yaşıyor. Başta Kahramankazanlılar olmak üzere tüm Ankaralıları tesisimizden faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.