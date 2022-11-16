Kahramankazan’da tiyatro oyununa büyük ilgi

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyunu Kahramankazan’da büyük ilgi gördü.

Kahramankazan Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde tiyatroseverlerle buluşan oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyun başlamadan 1 saat önce salon tıklım tıklım doldu. Salonda oturacak yer kalmayınca vatandaşlar oyunu ayakta izlemek zorunda kaldı.

Net Sanat Tiyatro Yapımı tarafından sahnelenen iki perdelik oyun yaklaşık 2 saat sürdü. Yönetmenliğini Hakan Örge’nin üstlendiği oyunda 12 oyuncu rol aldı. Tiyatro oyunu sonunda sahneye gelen Belediye Başkanı Serhat Oğuz oyuncuları tek tek tebrik ederek, yönetmen Örge’ye günün anısına Türk bayrağı hediye etti ve oyunculara çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, üniversitede edebiyat bölümünü seçmesinde Necip Fazıl Kısakürek’in etkili olduğunu anlatarak, "Edebiyat dünyasında herkes birinin refakatinde kapının eşiğinden geçmiştir. Benim de edebiyat bölümünü seçmemde en önemli etken üstad Necip Fazıl Kısakürek’tir. Onun eserleriyle tanıştıktan sonra bütün eserlerini okudum. Oyuncularımızı tekrar tebrik ediyorum. Salonda gençlerin sayısal olarak çoğunlukta olması da ayrı bir güzellik’’ dedi.