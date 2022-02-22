Kahramankazan’da "Ova Çayı" düzenleme projesinin üçüncü etabı başladı

Kahramankazan Belediyesince yapımına başlanan ve halihazırda devam eden Ova Çayı Alanı Projesi’nin 3. etabı başladı.

Ova Çayı Alanı Projesi’nin üçüncü etap çalışmaları başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Ova Çayı’mız pırıl pırıl çevre düzenlemesiyle gayet güzel bir görünüme kavuşacak” dedi. Proje tamamlandığında Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek ve ilçeye önemli bir değer katacak. Proje ayrıca çayın geçtiği noktalardaki taşkın riskini de azaltacak. Projenin son etabının 5 kilometrelik bölümünün bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Oğuz yerinde inceledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Projenin Kahramankazan için önemli bir yatırım olduğunu belirten Oğuz, “Ova Çayı projesinin üçüncü etap çalışmalarına başladık. Çalışmalar Ova Çayı’mızın Yılbant istikametinde ilk olarak start aldı. Ayrıca Fatih Mahallesi’nde Örencik Mahallemizden aşağı doğru inen 2,5 kilometrelik bir alan da çalışmalar yürüyor. Aşırı yağış olduğu zaman taşkınların olduğu bir alan burası. Proje kapsamında bu alanın da ıslahı yapılacak. Toplamda 5 kilometreden fazla bir alan ıslah edilecek. Toplamda 35 milyon TL’lik bir yatırım demek bu proje ilçemiz için” dedi.

Pırıl pırıl olacak

Çalışmaların yıl sonu itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Başkan Oğuz, “Ova Çayı’mız pırıl pırıl çevre düzenlemesiyle gayet güzel bir görünüme kavuşacak. Yapımında sona gelinen Kahramankazan Millet Bahçemiz ile Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’mızın da olduğu bölgeden geçen Ova Çayı’mız, buradan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne (HAB) kadar uzanacak. Ova Çayı’mızın pırıl pırıl aktığı bir proje olacak. Proje, hem estetik açıdan, hem çayımızın ıslahı açısından, hem taşkınları önleme açısından, hem de yaz dönemlerinde haşeratların türememesi açısından çok önemli bir çalışma” diye konuştu.