Kahramankazan’da okullara 2 milyon 500 bin TL’lik destek

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki okulların müdürleriyle bir araya geldi. Belediye olarak bu yıl içerisinde ilçedeki okullara 2 milyon 500 bin TL tutarında destek verdiklerini belirten Oğuz, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştiği okullarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin her zaman emrindeyiz” dedi.

Başkan Oğuz, Kahramankazan’daki okulların müdürleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda buluştu. Toplantıda Kahramankazan’daki okulların durumu ve yüz yüze devam eden eğitim masaya yatırıldı. Okul müdürleriyle okullarına ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Oğuz, belediyenin eğitimle ilgili proje ve hizmetlerini de müdürlerle paylaştı. Okullara 2021 yılı içerisinde yaklaşık 2 milyon 500 bin TL tutarında destek verdiklerini anlatan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak öğrenci, öğretmen ve velilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. İlçedeki okulları sürekli olarak dezenfekte ederek, temizlediklerini anlatan Oğuz, geçtiğimiz günlerde ilçedeki tüm okullara 20 tonluk temizlik ve dezenfekte malzemesi desteği verdiklerini anımsattı. Okullara eksiklik bulunan veya ihtiyaç duyulan tüm alanlarda destek verdiklerini ifade eden Oğuz, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştiği okullarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin her zaman emrindeyiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ve okul müdürleri de Başkan Oğuz’un eğitim ve öğretime yaptığı desteklerden dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirerek, kendisine teşekkür etti.