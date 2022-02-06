Kahramankazan’da okullar eğitim öğretime hazır

Ankara Kahramankazan Belediyesi, yarıyıl tatilinin ardından pazartesi yeniden başlayacak olan eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Kapsamlı çalışma yürüten ekipler, okulları öğrenci ve öğretmenler için hazır hale getirdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte ve temizlik çalışmalarına ilçedeki tüm noktalarda devam eden Kahramankazan Belediyesi, pazartesi yeniden başlayacak olan eğitim öğretim yılı öncesinde okulları da unutmadı. Belediye ekipleri ilçedeki okullarda kapsamlı dezenfekte ve temizlik çalışmaları yaptı. Ekipler, çalışmaları doğrultusunda eğitime başlanacak okulları ayrıntılı olarak dezenfekte etti. Okullarda ayrıca, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütüldü.

Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorlar, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. Yapılan bu kapsamlı çalışmaların ardından sınıflar ve okullar, öğrenci ve öğretmenler için hazır hale getirildi. Belediye ayrıca, ilçedeki tüm okullara el dezenfekte üniteleri de yerleştirdi. Okulların girişlerine yerleştirilen üniteler de öğrenci ve öğretmenler için hijyenik bir ortam sağlayacak. Ünitelerdeki dezenfektan belediye ekipleri tarafından sürekli olarak yenilenecek.

Kahramankazan Belediyesi ilçedeki okulların tüm eksik ve ihtiyaçlarını da tamamladı. Bu kapsamda okullardan gelen talepler karşılandı.

“Öğrencilerimiz önceliğimiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, korona virüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, “Ekiplerimiz fedakarlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Bu kapsamda eğitim öğretim yılının yeniden başlaması öncesinde okullarımızı da dezenfekte ederek, temizledik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve pırıl pırıl ortamlarda derslerini yapmaları en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Okullarımızda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.