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Kahramankazan’da köyler için doğalgaz seferberliği

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlattığı doğalgaz seferberliği sürüyor. Seferberlik kapsamında Yassıören, İmrendi ve Orhaniye köyleri doğalgaz kullanmaya başlarken, 9 köyün daha doğalgaza kavuşması için ilk adım atıldı.

ANKARA 14.03.2022, 12:50
Kahramankazan’da köyler için doğalgaz seferberliği

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlattığı doğalgaz seferberliği sürüyor. Seferberlik kapsamında Yassıören, İmrendi ve Orhaniye köyleri doğalgaz kullanmaya başlarken, 9 köyün daha doğalgaza kavuşması için ilk adım atıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un girişimleriyle ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlatılan doğalgaz seferberliği devam ediyor.

3 köy doğalgaz kullanmaya başladı

Çalışmalar kapsamında ilk olarak Yassıören, İmrendi ve Orhaniye köylerinin doğalgazla buluşturulması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Başkentgaz şirketi, yaptığı çalışmalar sonucunda 3 köye doğalgaz hattını döşeyerek, buradaki vatandaşları doğalgazla buluşturdu. Kahramankazan Belediye Meclisi oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda bu çalışalardan doğan 5 milyon TL’lik kazı tahrip bedeli hakkını ilgili şirketten almamayı kararlaştırmıştı. Bu kararın ardından Başkentgaz şirketinin çalışmalara başlamasıyla, bu köylere doğalgaz gelmiş oldu.

Rüyamız gerçek oldu

Köy sakinleri köylerine gelen doğalgazı kullanmaya başladı. Evlerinde doğalgaz kullanmaya başlayan vatandaşlar büyük memnuniyet yaşadı. Köy sakinleri memnuniyetlerini, “Köylerimize doğalgaz gelmesini sağlayan Başkanımız Serhat Oğuz ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Köylerimizde bile doğalgazın konforunu yaşıyoruz. Bu bizim için büyük bir kolaylık ve rahatlık sağladı. Rüyamız gerçek oldu” şeklindeki sözleriyle aktardı.

9 köy için ilk adım

Doğalgaz seferberliği kapsamında 3 köyün doğalgaza kavuşmasının ardından, ilçedeki 9 köyün daha doğalgazla buluşturulması için ilk adım atıldı. Başkan Oğuz, bu doğrultuda Soğulcak, Dağyaka, Kışla, Bitik, Çimşit, Emirgazi, Yazıbeyli, Günbaşı ve İçören köylerinde de doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının başlaması için ilgili teklifi belediye meclisine getirdi. Bu köylere doğalgaz gelmesi için Başkentgaz’ın, belediyeye ödemesi gereken yaklaşık 15 milyon TL tutarındaki kazı tahrip bedelinden vazgeçilmesine ilişkin karar oy birliğiyle alındı. Bu kararın ardından söz konusu 9 köyde daha çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, seferberlik kapsamında Kahramankazan’da ilk etapta 12 köye doğalgaz gelmiş olacak. Kahramankazan Belediyesi böylece, köylere doğalgaz gelmesi için yaklaşık 20 milyon TL’lik alacağından vazgeçmiş oldu.

"Tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak"

Başkan Oğuz, Yassıören, İmrendi ve Orhaniye köylerinde çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların doğalgaza kavuştuğunu belirterek, “Kahramankazanlı hemşehrilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu kapsamda alacağımız olan 20 milyon TL’lik kazı tahrip bedelinden vazgeçtik. Neden vazgeçiyoruz, köylerimiz doğalgaza kavuşsun diye. Köylerimize doğalgaz gelsin diye Kahramankazan Belediyesi olarak değil 20 milyon, 200 milyona da çizik atarız. Bunu Ankara’da yapan ilk belediyeyiz. Mahallelerimize, sakinlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kahramankazan’da 41 köy (dış mahalle) bulunduğunu söyleyen Oğuz, doğalgaz olmayan köylere de doğalgaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “İnşallah önümüzdeki süreçte tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak” dedi.

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