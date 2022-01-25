Kahramankazan’da kartpostallık kar manzaraları

Hafta sonunda etkili olan kar yağışının ardından Ankara Kahramankazan’da kartpostallık manzaralar oluştu. Beyaz örtüye bürünen ilçenin birçok noktası, görenlere seyrine doyum olmayan anlar yaşattı.

Ankara genelinde yaşanan kar yağışı Kahramankazan’da da etkili oldu. Kar yağışı hafta sonunda da belirli aralıklarla ilçe genelinde etkisini sürdürdü. Yaşanan yağışın ardından Kahramankazan’ın birçok noktasında kartpostalları aratmayan kar manzaraları otaya çıktı. Bu manzaralar görenleri kendisine hayran bıraktı.

“Tüm hemşehrilerimizi Kahramankazan’a davet ediyoruz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kar yağışıyla birlikte ilçenin beyaza büründüğünü belirterek, “Kahramankazanımız yılın tüm zamanlarında ayrı bir güzel. Kar yağışıyla birlikte ilçemizin birçok noktasında bu güzellikler adeta beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe kavuştu. Adeta kartpostal gibi, tablo gibi manzaralar oluştu. Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi bu güzelliklerin tadını çıkarmak için Kahramankazanımıza davet ediyoruz” diye konuştu.