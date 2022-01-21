Kahramankazan’da kar alarmı

Kahramankazan Belediyesi, hafta sonunda başlayarak tüm hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, tüm hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışıyla etkin şekilde mücadele etmek için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek. Ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanları ile Kahramankazan sokaklarında karla mücadele edecek. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve

merdivenleri sürekli olarak temizleyecek. Karla mücadele ekipleri ayrıca vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışacak. Yaşlı, hasta, engelli, hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf edecek olan ve yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek verecek olan ekipler, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacak.

"Vatandaşlarımız karın eziyetini değil keyfini yaşayacak”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin karla mücadele için alarma geçtiğini belirterek, “Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecek. Ara sokaklar da dahil olmak üzere tüm yollarımız ve kaldırımlarımız temizlenecek ve açık hale gelecek. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için görevimizin başında olacağız. Vatandaşlarımız karın eziyetini değil keyfini yaşayacak” diye konuştu.