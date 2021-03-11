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Kahramankazan’da İstiklal Marşı programı

Kahramankazan Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’ncü yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan programda İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İstiklal Marşı üzerine sohbet ettiler.

ANKARA 11.03.2021, 11:45
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Kahramankazan’da İstiklal Marşı programı

Kahramankazan Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’ncü yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan programda İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İstiklal Marşı üzerine sohbet ettiler.

Kahramankazan Belediyesi, “İstiklal Marşı” yılı olarak kabul edilen 2021’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’ncü yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kahramankazan Belediyesi’nin çok amaçlı salonunda düzenlenen programa, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz konuşmacı olarak katıldı. Programın moderatörlüğünü Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon ve Sebilürreşad Derneği Genel Başkanı Fatih Bayhan yaptı. Pandemi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen program, Başkan Oğuz’un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

“Milli mücadeleye katkı vermiş bir insan”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İstiklal Marşı’nın milli mücadele süresince Türk milletinin yaşadığı zorlukları anlatan ve yaşanılarak yazılmış bir marş olduğunu ifade etti. Bu nedenle İstiklal Marşı’nın Mehmet Akif Ersoy dışında bir şair tarafından yazılamayacağını ifade eden Başkan Oğuz, “Mehmet Akif Ersoy, hepimizin ruhunu yansıtan çok güzel bir İstiklal Marşı kaleme almış büyük bir şair, bir karakter abidesi, önemli bir isim. Milli mücadeleye katkı vermiş bir insan, istiklal madalyası olan bir insan. Savaştan kaçan değil, savaş meydanında olan bir insan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2021 yılı özellikle Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Marşımızı anma, anlama ve yine o ruhu anlatma açısından çok güzel bir kapı oldu, güzel bir pencere açtı. Allah vesile olanlardan razı olsun” diye konuştu.

Mili Şair Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon da böylesine anlamlı bir programa katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Başkan Oğuz’a ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Dedesi Mehmet Akif Ersoy’un yaşamına ve anılarına ilişkin bilgiler veren Ersoy, İstiklal Marşı’nın yazım sürecinde yaşananları anlattı.
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