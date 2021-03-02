Kahramankazan’da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

Kahramankazan Belediyesi, kış mevsimi boyunca 800 ihtiyaç sahibi eve, yaklaşık 300 ton kömür yardımında bulundu.

Belediye’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek kömür yardımında bulundu. İlçedeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen ekipler, kömür dağıtımını kış boyunca düzenli olarak sürdürdü. Ekipler, dağıtımlarını korona virüsle mücadele tedbirlerine büyük hassasiyet göstererek gerçekleştirdi.

“Hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümedi”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’da 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. İlçelerindeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin her zaman yanında olduklarını anlatan Başkan Oğuz, “Bu ailelerimize yönelik gerekli yardımları tüm yıl boyunca yapıyoruz. Soğuk kış günlerinde de bu doğrultuda kömür yardımı yaptık. Hamdolsun ihtiyaç sahibi hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümedi. Belediye olarak tüm hemşehrilerimize gücümüz nispetinde her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.