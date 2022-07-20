Kahramankazan’da haşere ve kötü kokuyla mücadele sürüyor

Ankara Kahramankazan Belediyesi, haşere ve kötü koku oluşumunun önüne geçmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların rahat etmesi, bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için ilçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi ile kanalizasyon ve rögarlar gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşanabileceği alanlar ilaçlanıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, haşere, larva ve kötü koku ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, bu doğrultuda ilçedeki Ova Çayı’nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler, kanalizasyon sistemi ve rögarlar başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca buralardaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizlenecek. Öte yandan cadde ve sokaklarda gezen mobil ilaçlama araçları da düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

“Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, haşere ve kötü kokuyla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız yaz mevsimi boyunca sineklerin ve kötü kokunun neden olduğu olumsuzlukları yaşamıyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. İnşallah koronavirüs belasını da hep birlikte yenerek yazın keyfini hep birlikte çıkaracağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın ferah ve huzurlu bir yaz geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyor, o güzel günler için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.