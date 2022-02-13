Kahramankazan’da haşere avcıları mesaiye başladı

Kahramankazan Belediyesi, yaz aylarında haşere, larva ve kötü koku oluşumunun önüne geçmek için kolları sıvadı. Belediye ekipleri, sıcak havalarda vatandaşların rahat etmesi ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için çay, dere ve su birikintisi ile kanalizasyon ve rögarlar gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, haşere, larva ve kötü koku ile mücadele çalışmalarına başladı. Çalışmalarına devam eden ekipler, bu doğrultuda ilçedeki Ova Çayı’nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler, kanalizasyon sistemi ve rögarlar başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca buralardaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizlenecek. Cadde ve sokaklarda gezen mobil ilaçlama araçları da düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

“Çalışmalar aralıksız sürecek”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, haşere ve kötü kokuyla mücadele çalışmalarını başlattıklarını belirterek, çalışmaların aralıksız olarak süreceğini söyledi. Oğuz, “Çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız yaz mevsimi boyunca sineklerin ve kötü kokunun neden olduğu olumsuzlukları yaşamayacak. Böylece bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş olacağız. İnşallah yazın keyfini hep birlikte çıkaracağız. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ferah ve huzurlu bir yaz ayı geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyor, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.