Kahramankazan’da fırsatçılığa geçit yok

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, marketler ve gıda satışı yapılan işletmelerde fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapılmaması için başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, fırsatçılığa ve fahiş fiyat artışlarına geçit vermeyerek, vatandaşı mağdur ettirmeyeceklerini söyledi.

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yaşanan fiyat artışlarının vatandaşlarımızı bunaltmaması için gereken tedbirleri alıyoruz. Fırsatçılara da göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri sıkılaştırıyoruz" çıkışının ardından başlattığı denetimleri sürdürüyor. Ekipler, gıda, sebze, meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve tüketim maddesi üretilen ve satılan tüm iş yerlerini mercek altına aldı. Bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri artıran ekipler, 7/24 esasına göre fırsatçılara ve fahiş fiyat artışı yapılmasına izin vermiyor. Ekipler, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm iş yerlerini ayrıntılı olarak denetliyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor.

“Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirterek, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi. Vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oğuz, “Fırsatçılığa ve fahiş fiyat artışlarına ilçemizde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz” dedi.